Un'altra auto in fiamme nella notte: ancora un incendio nel Sud Salento

Un'altra notte, un'altra auto bruciata. Non si ferma nel Salento l'escalation di criminalità. Da mesi la lunga scia di fuoco costringe i vigili del fuoco ad intervenire in vari Comuni del Sud Salento per spegnere le fiamme che colpiscono le auto.

E' accaduto nuovamente questa notte quando alle 3.30 una squadra dei vigli del fuoco di Gallipoli è intervenuta nel comune di Matino in Piazza Maria Addolorata per un incendio di un’autovettura. Una Nissan Micra parcheggiata sulla strada. Le fiamme hanno distrutto completamente l'auto mentre l’irraggiamento termico ha danneggiato anche il prospetto di una civile abitazione.

Anche in questo caso si lavora per verificare la natura dell’incendio.