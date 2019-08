Roghi sullo Jonio, a fuoco due auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte di fiamme, quella appena trascorso sul versante jonico salentino nord. A bruciare per cause che stabiliranno a stretto giro gli inquirenti due veicoli a Veglie e Porto Cesareo. Il primo episodio nel comune vegliese è avvenuto a notte fonda intorno alle due ed ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento e dei carabinieri. L'episodio è avvenuto in via del Mare, dove ad essere distrutta dalle fiamme è stata una Passat di propietà di un residente della zona. L'altro rogo è avvenuto a Porto Cesareo, in via Montale precisamente. A fuoco un autofurgone Van. Sul posto, oltre agli uomini del 115, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. A loro il compito di stabilire le cause del rogo, anche se va precisato che per questo caso si sospetta la natura dolosa. Aggiornamenti nelle prossime ore.