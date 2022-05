Auto in divieto di sosta: «La sposterò dopo aver mangiato il gelato». Aggredito il comandante dei vigili

Minacciato e aggredito il comandante della Polizia Locale di Porto Cesareo. E' accaduto ieri vicino a una nota gelateria nel cuore della città. Il comandante Cosimo Tafuro, da pochi mesi alla guida dei vigili cesarini, era impegnato in un servizio di controllo del territorio in pattuglia con al fianco un collega agente, quando ha invitato un automobilista a spostare la propria auto parcheggiata in un'area con divieto di sosta e fermata. Da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati