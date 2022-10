Auto d’epoca e da film: l'Aci porta a Lecce le "Ruote nella Storia"

Per gli amanti delle quattro ruote storiche piazza Sant'Oronzo non è mai stata così bella. Oltre 50 auto hanno impreziosito l'ovale della piazza del capoluogo barocco con il loro fascino storico. I proprietari le hanno tirate fuori dai loro garage per un evento straordinario fortemente voluto dall'Automobile Club di Lecce che ha permesso di ammirare le vetture protagoniste della storia partendo dalla celebre Balilla del 1932, passando per la Lancia Aurelia B 24 convertibile America celebre protagonista nel film “Il Sorpasso” di Dino Risi con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, la Jaguar E Type Roadster alleata di Diabolik, la Mercedes SL con cui Richard Gere, in American Gigolò, ha conquistato il mondo. Dustin Hoffman e l'Alfa Romeo Spider erano e rimarranno per sempre nell'immaginario collettivo i simboli del film “Il Laureato”.

Immancabili, strizzeranno l’occhio e strapperanno dolcezza e simpatia le mitiche auto del popolo come la Fiat ‘500 e la Bianchina di Fantozzi. Per far battere forte il cuore agli sportivi ci sarà la Lancia Delta Integrale vincitrice di tanti Campionati del Mondo Rally ed una delle regine del motorsport, tra cui la meravigliosa Lancia Delta Integrale una della auto più affascinanti e vincenti prodotte nel nostro paese e con un motore che ha fatto la storia dei rally. Per gli amanti del cinema c'è stata la possibilità di scattare una foto con la straordinaria Delorean dmc-12, fedele ed inseparabile compagna di viaggio di ‘Doc’ Brown- Christopher Lloyd e di Marty Mc Fly- Michael J. Fox in “Ritorno al Futuro”, un’auto che rappresenta una vera e propria icona per gli amanti del genere fantasy.

«È stata un'iniziativa straordinaria che da tre anni si svolge qui a Lecce che da una bella opportunità ai proprietari di questi veicoli di tirare fuori dai garage questi gioielli a quattro ruote, con cui vivere una giornata differente, ma questa per i proprietari è anche un’opportunità di confronto ma anche un'occasione per stare insieme tra i proprietari -racconta Angelo Sticchi Damiani presidente dell'Automobile Club Italia-. Mi fa piacere vedere in piazza anche mezzi ai quali sono affezionato come un'Aurelia B12 che è parte della mia infanzia».

Una giornata straordinaria non solo per gli appassionati ma anche per chi ha organizzato e concepito questo evento: «Per noi è un grande successo perché sono venute persone da tutta la regione che ci ha permesso di potare delle auto straordinarie in piazza -Francesca Napolitano direttore Automobile Club Lecce-. Siamo contenti di aver fatto registrare il tutto esaurito. Come Associazione stiamo lavorando già alla prossima edizione per la quale vogliamo fare un regalo noi ai nostri partecipanti offrendo una location straordinaria dove mettere in mostra queste straordinarie automobili che rappresentano un passaggio importante della storia nostro paese che passa anche dalle auto che hanno segnato le epoche».