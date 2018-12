Auto crivellata di colpi davanti a casa: riattivata la scorta per don Coluccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scorta è stata immediatamente riattivata. L'annuncio è arrivato oggi in Consiglio comunale, a Specchia, mentre si discuteva l'inquitante vicenda delle intimidazioni che vanno avanti da giorni contro don Antonio Coluccia: il finestrino dell'auto frantumato da due colpi di pistola e lo sportello crivellato almeno da altri due. L'auto è l'Alfa Romeo 166 con cui don Antonio Coluccia - il prete antimafia 45enne di Specchia e attivo nel Lazio, dove ha fondato l'Opera don Giustino Onlus - fa il giro dell'Italia per parlare di legalità. Con quell'auto - parcheggiata lungo corso Italia a Specchia, dove vivono gli anziani genitori del sacerdote - ieri mattina don Antonio sarebbe dovuto ritornare a Roma. Invece, ha dovuto cambiare programma: è andato dai carabinieri, dove ha sporto denuncia per l'intimidazione, l'ennesima subìta nel Salento come in altre parti d'Italia.Sono quattro i colpi di pistola esplosi contro l'auto del prete parcheggiata per strada. Con ogni probabilità chi ha agito lo ha fatto nel cuore della notte, tra le due e le tre, ma il sacerdote se ne è accorto solo di prima mattina, quando si è svegliato. I carabinieri, che hanno bloccato la strada per alcune ore per effettuare i rilievi, hanno recuperato e sequestrato tre ogive e quattro bossoli. Lungo la strada sono presenti alcune videocamere di circuiti di sorveglianza privati, le cui immagini sono state acquisite dai militari e saranno meticolosamente analizzate nelle prossime ore.Alla luce di quello che ha i chiari contorni di un attentato intimidatorio, assume un altro rilievo l'episodio che si era verificato venerdì a Supersano, dove il sacerdote era atteso per parlare di legalità. Qui ignoti avevano staccato da un manifesto poco distante, che pubblicizzava una cena multiculturale, una scritta in arabo che recitava Buon appetito e l'aveva attaccata sulla foto di don Antonio, andando simbolicamente a coprirgli gli occhi. L'episodio, su cui indagano i carabinieri di Casarano, era stato archiviato come una bravata di cattivo gusto, tant'è che l'incontro con don Antonio si era poi tenuto sabato senza speciali misure di sicurezza. Adesso bisognerà riconsiderare l'evento e partire da lì per ricostruire i movimenti di chi vorrebbe chiudere gli occhi e la bocca al prete coraggio, che da anni si batte contro la mafia e contro l'omertà.Non è certo la prima volta che il sacerdote riceve minacce e intimidazioni, tant'è che per un lungo periodo gli era stata assegnata la scorta, poi revocata lo scorso settembre. La lista degli episodi inquietanti è lunga: nel 2016 era stata intercettata presso il centro di smistamento delle poste di Bari una busta a lui indirizzata contenente un proiettile. L'anno scorso un furto avvenuto nel laboratorio musicale del comprensivo di Scorrano, dove il giorno prima era stato ospite il sacerdote, era stato interpretato dallo stesso come uno sfregio nei suoi confronti. Dopo un incontro a Noha, gli era arrivato un proiettile in busta; dopo un simile incontro a scuola a Copertino, invece, gli era stata recapitata una lettera con la sua foto deturpata da una grande X e sulla bocca, quasi a volergliela tappare, uno scarabocchio nero. L'ultimo episodio a Scorrano, a seguito del quale don Antonio ha ribadito di non avere paura e che nessuno riuscirà a fermare la sua azione civile di lotta a tutte le mafie, il suo lavoro presso l'Opera don Giustino e l'azione di formazione dei più giovani nelle scuole di tutta Italia. Ma a questo punto la paura per la sua incolumità cresce, tanto che oggi a Specchia è stato convocato un Consiglio comunale aperto e urgente proprio per discutere dell'intimidazione e per formalizzare la solidarietà al sacerdote.Sugli ultimi fatti indagano i carabinieri dell'Aliquota operativa del Norm di Tricase al comando del luogotenente Angelo De Marco, insieme con i colleghi della stazione di Specchia, con il supporto del Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale di Lecce. V.Bla.