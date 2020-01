«Pronto Polizia, c'è un'auto contromano sulla statale»: la folle corsa di una Mercedes

Una Mercedes lanciata a velocità sostenuta lungo la statale 16 che da Maglie conduce a Lecce. Nulla di che, se non fosse che l'auto procedeva contromano, con enorme pericolo per gli automobilisti che transitavano lungo la trafficata arteria nei giorni scorsi, durante le feste.



E' accaduto nel Salento e a riprendere la scena sono state le persone alla guida delle vetture sulla corsia corretta, che hanno tentato in ogni modo di segnalare alla Mercedes l'“errore” commesso e, in seguito, hanno contattato i poliziotti della Stradale. La conferma giunge proprio dalla Polizia: fortunatamente, la manovra azzardata non ha provocato incidenti.

