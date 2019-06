Auto contro tir: ferita una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferite gravi per una giovane donna nel violento scontro frontale fra un camion e una panda sulla provinciale Carmiano-Villa Convento. L'incidente si è verificato intorno alle 8.30. Sul posto per estrarre dall'abitacolo la donna, bloccata tra le lamiere contorte della vettura, sono intervenuti i vigili del fuoco di Lecce. La donna ferita, immediatamente soccorsa dai sanitari del 118,è stata trasportata in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Per i rilievi e per deviare il traffico sono intervenuti i carabinieri e le unità di polizia locale di Novoli e Carmiano.