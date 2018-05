Auto contro scooter: in ospedale un 58enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo incidente ha coinvolto un motociclista: è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, nei pressi del "Vito Fazzi", all'altezza dello svincolo per la tangenziale e per la strada che porta a San Cesario. L'impatto ha riguardato un'auto di piccola cilindrata e uno scooter. L'automobilista, stando ai primi accertamenti, non avrebbe riportato ferite, mentre il motociclista - un uomo di 58 anni che viaggiva a bordo di uno scooter - ha riportato alcune fratture su un fianco. Trasportato da un'ambulanza del 118 al vicino ospedale, non è in pericolo di vita. Gli accertamenti sull'incidente sono affidati alla Polizia stradale.