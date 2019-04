Auto contro moto: paura per un radiologo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANDRANO - Un grave incidente stradale tra auto e moto si è verificato nel pomeriggio di oggi a Marina di Andrano, lungo la litoranea che collega Otranto a santa Maria di Leuca. Ad avere la peggio un radiologo di Poggiardo, G.A., di 46 anni.Erano circa le 16 quando l'uomo, a bordo della sua moticicletta Honda si è scontrato contro una Mercedes coupé. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella dopo l’urto con la fiancata dell’auto e poi trasportato al Vito Fazzi in codice rosso. Oltre ai soccorritori del 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Spongano, che hanno eseguito i rilievi di rito utili per stabilire l’esatta dinamica dei fatti, nonché gli agenti della Polizia Municipale di Andrano. L'uomo se la caverà con una prognosi di 30 giorni.Quello sulla litoranea è stato il terzo incidente tra auto e moto che si è verificato nel pomeriggio in provinci di Lecce. Nel primo pomeriggio infatti uno scontro analogo è avvenuto in tangenziale e un altro all'ingresso a Lecce da Arnesano. In entrambi per chi era in sella alla moto è stato necessario il ricovero in ospedale.