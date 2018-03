Dramma sulla strada, auto contro moto: muore 28enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALATONE - Una nuova tragedia macchia di sangue le strade del Salento: un terribile incidente stradale si è infatti verificato nel pomeriggio a Galatone, dove un ragazzo del posto di 28 anni, Gaetano Grimaldi, si è schiantato mentre era a bordo della sua moto. Il giovane, per cause ancora da accertare, è entrato in collisione con una Fiat Punto condotta da Simone Forte, consigliere comunale di Galatone, nei pressi del distributore Ip che si trova all'uscita del paese, lungo la provinciale che porta a Gallipoli. Una volta sbalzato dal mezzo è stato investito da una seconda auto, una Audi A6 guidata da un 61enne del posto, che sopraggiungeva sulla corsia opposta. Un doppio impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al ragazzo. Sul posto sono intervenute gli operatori del 118 che invano hanno tentato di rianimarlo ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sotto choc il conducente della Punto. Entrambi gli automobilisti sono stati sottoposti all'alcool test, il cui esito è stato negativo.I rilievi sono affidati ai carabinieri della compagnia di Gallipoli e ai colleghi della locale stazione.