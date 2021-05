Auto contro furgone, traffico il tilt sulla Statale

Lunghe code sulla Statale 16, nel primo pomeriggio, a causa di un incidente tra un furgoncino e un'auto.

La dinamica

L'impatto è avvenuto attorno alle 13.30 sulla corsia in direzione Llecce, all'altezza del distributore di carburante Enercoop. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, effettuata dai carabinieri della locale stazione intervenuti sul posto per effettuare i rilievi, pare che un furgoncino Iveco, in fase di sorpasso, sia stato urtato da una Jeep, anch'essa in fase di sorpasso.

I soccorsi

Feriti i conducenti dei due mezzi: la donna alla guida della Jeep, 60 anni, è stata trasportata all'ospedale "Vito Fazzi" in codice giallo. Meno grave l'uomo di 47 anni alla guida del furgoncino, che comunque è stato condotto in ospedale per accertamenti.