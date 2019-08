Auto contro furgone: due feriti Investita una 14enne in bici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Andrea TAFURODue brutti incidenti stradali si sono verificati sulle strade del nord Salento ieri mattina. Tre il numero dei feriti, tra cui una 14enne alla guida di una bicicletta.Il primo sinistro è avvenuto intorno alle ore 10 sulla provinciale Carmiano Copertino, tra un furgone Fiat Daily e una Jeep Renegade in corrispondenza dell'incrocio che collega la via extraurbana della zona industriale di Carmiano con la Provinciale. Un tratto di strada particolarmente pericoloso, purtroppo teatro in passato di altri gravi incidenti, anche mortali.I mezzi coinvolti nel rocambolesco impatto sono rimasti seriamente danneggiati.È andata meglio per fortuna ai due guidatori A.B., imprenditore di Carmiano alla guida del Daily, e F.P. di Cellino San Marco conducente della Jeep. I feriti, soccorsi dai sanitari del 118 richiamati sul luogo dell'incidente da alcuni automobilisti che avevano assistito allo scontro, sono stati ricoverati in codice giallo presso l'ospedale San Giuseppe di Copertino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi e per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente stradale, che da una prima ricostruzione pare essere dovuto ad una precedenza non data da uno dei due mezzi.A distanza di circa mezz'ora, un secondo incidente stradale si è verificato a pochi chilometri di distanza, nel centro abitato di Trepuzzi. Una ragazzina in sella alla sua bicicletta, mentre percorreva via Giovanni XXIII, è stata investita da una vettura guidata da un'anziana signora. La 14enne sbalzata dalla bici è terminata rovinosamente sull'asfalto. Sono seguiti attimi di paura. La donna alla guida dell'auto, dopo un iniziale stato di shock, con l'aiuto di alcuni presenti ha poi allertato i soccorsi. In breve tempo sul posto dello scontro sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure alla ciclista ferita, hanno deciso per il ricovero della ragazza, in codice giallo presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove Èresta sotto osservazione dei medici.