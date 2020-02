Un'esplosione e poi le fiamme: distrutte tre auto nella notte. Scattano le indagini dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano le tre e mezza quando una Bmw, appartenente a un giovane di Martano, nel Salento , parcheggiata in via De Gasperi, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Maglie e quelli della stazione locale, che ora indagano per capire cosa sia accaduto. Non si esclude la pista dell'ordigno, ma nemmeno - per il momento - quella di un cortocircuito.A sentire l'esplosione e dare l'allarme è stata la famiglia del giovane. Le fiamme alte hanno danneggiato anche una Ford Focus parcheggiata nele vicinanze e la facciata dell'abitazione.In fiamme, questa notte, anche le auto di due sorelle di Lizzanello, sempre in provincia di Lecce. E' accaduto poco dopo le 3.30. Completamente distrutte dal rogo una Fiat Punto parcheggiata in via XX Settembre e una Renault Clio in via Oberdan. Due incendi, che non hanno alcun legame fra loro e che spingono ora gli inquirenti a ritenere che siano stati innescati da qualcuno. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.