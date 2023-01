Auto bruciata nella notte a Gallipoli: distrutta dalle fiamme una Mercedes

Incendio nella notte a Gallipoli: in fiamme un'auto parcheggiata. E' accaduto intorno alle 3.40 in via C. Di Cordova, dove una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per domare l'incendio che aveva avvolto la vettura parcheggiata in strada. L'auto risulta intesta al fratello di un calciatore del Gallipoli Calcio.

Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco la vettura è stata distrutta dalle fiamme mentre l’irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha danneggiato anche una seconda auto, una Mini, parcheggiata nelle vicinanze.

Per fortuna l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che si creassero ulteriori danni. Intanto si indaga per comprendere la natura dell'incendio.