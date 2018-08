© RIPRODUZIONE RISERVATA

MELISSANO - Bruciata un'auto nella notte a Melissano in via De Amicis. Non ci sono tracce che confermino il dolo ma i sospetti sono forti. Nel mirino dei soliti ignoti e' finito Gianni Vantaggiato, 48 anni, ora in carcere , uno degli arrestati nel corso del blitz dei carabinieri all'indomani dell'omicidio di Francesco Fasano poiche' ritenuto uno dei presunti componenti delle due bande in lotta per la supremazia sul territorio in relazione al traffico di stupefacenti. La vettura, una Nissan Qashqai era parcheggiata nei presso dell'abitazione della famiglia. Il fuoco, sedato poi dai vigili del fuoco, ha seriamente danneggiato il mezzo e annerito una parte del muro esterno e gli infissi. Le indagini dei militari sono in corso.