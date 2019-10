© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'auto rimasta intrappolata fra le sbarre del passaggio a livello all'altezza di Polignano a mare, in provincia di Bari, ha bloccato il traffico ferroviario lungo la linea Bari Lecce . Enormi disagi dalle 6.32 e una tragedia sfiorata, come la classifica Trenitalia, che ha avviato i rilievi necessari.Tutti i treni in partenza da Lecce riportano ritardi fino a 90 minuti, quelli che da Bari conducono nel Salento, invece, arriveranno con ritardi 40 minuti.