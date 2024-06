Auto a fuoco nel parcheggio del cimitero: paura a Campi

Incendio di un’autovettura questa mattina nel parcheggio del cimitero di Campi Salentina. Intorno alle 10 una Fiat 500 vecchio tipo, di proprietà di una signora del posto, ha preso fuoco per un fenomeno di autocombustione. La donna era appena giunta nei pressi del camposanto quando ha notato del fumo provenire dal vano motore.

I soccorsi

Nonostante lo spavento ha avuto l’accortezza di fermare l’auto e di scendere.

Si sono vissuti frangenti di panico visto che la 500 era ormai in fiamme vicino a numerosi altri veicoli posteggiati nella zona. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della polizia locale di Campi Salentina, che hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area, bloccando il traffico stradale.

A Campi è giunta quindi una unità del distaccamento dei caschi rossi di Veglie, che ha spento le fiamme. La 500 è stata poi rimossa dalla sede stradale. Fortunatamente non si è registrata nessuna conseguenza per le persone e per le altre automobili.