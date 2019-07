Atti vandalici sui bus: minacciato lo stop dei mezzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il momento, o comunque fino alla fine di luglio, il servizio di trasporto serale lungo la tratta Squinzano - Casalabate disposto da Stp resta attivo. Ma potrebbe essere a rischio dal primo agosto, con una sospensione decisa dall’azienda di trasporti, se i disagi e i danni riscontrati a bordo dei due pullman dovessero continuare a verificarsi. I primi danneggiamenti e atti vandalici da parte di un gruppetto di bulli si erano verificati il 7 luglio scorso, al quale segui una telefonata è un accordo tra i responsabili dell’ azienda e il sindaco di Squinzano Gianni Marra, per trovare una soluzione e scoprire i furbetti. Da quel momento l’amministrazione decise di disporre dei controlli con amministratori a bordo e agenti di polizia locale impegnati a scortare i mezzi della Società di Trasporti di Terra d’Otranto. Controlli intensificati anche la scorsa settimana a seguito del verificarsi di ulteriori spiacevoli episodici registrati a bordo. Per ora la Società Stp non intende prendere alcun provvedimento. Per ora. Ma se si dovessero verificare altri atti vandalici, o di bullismo, durante le due corse delle 21 e di mezzanotte, il rischio che i ragazzi che che si spostano da Squinzano, viaggiando su e giù per la marina, possano restare a terra c’è tutto.