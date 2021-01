Attesa per l'esito dei controlli sui privilegiati non in elenco

Fiato sospeso per l'esito dei controlli che la Asl di Lecce attiverà a partire da oggi sui vaccinati contro il Covid che rientrano fra gli amministrativi, categoria che è previsto sia vaccinata dopo che si saranno concluse le vaccinazioni degli operatori sanitari e di quanti sono a stretto contatto con i pazienti.

Dalla prima ricostruzione si tratta di circa 100 slalomisti che hanno saltato la fila facendosi vaccinare prima del previsto. Tra loro impiegati e non solo. Spetta al Nucleo Operativo Aziendale Covid della Asl di Lecce verificare ex post le ragioni della vaccinazione degli amministrativi. Il direttore sanitario della Asl, Roberto Carlà, ha spiegato che il Noa è pronto per i controlli incrociati e che sono pronti a considerare «qualsiasi segnalazione, anche anonima» in relazione ad eventuali furbate. L'ipotesi al momento presa in considerazione dalla Asl è quella che si tratterebbe di recupero dosi, ossia persone chiamate last minute per la vaccinazione dopo qualche défaillance tra le persone in programma per la giornata. Ma su questa spiegazione pesano molti se e ma perché una volta scongelato il vaccino può essere conservato per 5 giorni in un frigorifero a una temperatura tra i 2 e gli 8 gradi. In più le linee guida impongono che la fiala contenente sei dosi sia utilizzata quando c'è certezza della presenza delle persone programmata per la vaccinazione.

Ultimo aggiornamento: 11:47

