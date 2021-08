Castiglione, attentato contro la pizzeria piena di gente. Paura in piazza

Un candelotto di dinamite tra i tavolini di una pizzeria a Castiglione d’Otranto in piazza della Libertà. E' accaduto ieri poco dopo la mezzanotte quando il locale era pieno di gente seduta a mangiare e bere qualcosa. Un passante ha lanciato il candelotto verso la pizzeria ed è scappato.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto raccontato dai testimoni presenti al momento dello scoppio, un uomo giovane - forse una trentina di anni e che indossava una maglietta gialla - si è posizionato a pochi metri dalla pizzeria, verso la fontana della piazza. Aveva in mano una busta, hanno raccontato i testimoni alle forze dell'ordine. Si è guardato intorno ha preso la mira e poi ha lanciato il candelotto, scappando poi verso via Pisanelli. Immediato l'inseguimento dell'uomo da parte di alcuni presenti, ma di lui si sono perse le tracce.

Il candelotto di dinamite secondo le prime ricostruzioni è di fattura artigianale e fortunatamente non ha creato danni a cose e persone. Solo un tavolo di plastica su cui è caduto il candelotto è andato distrutto. Un gesto che avrebbe potuto portare conseguenze molto più gravi vista la massiccia presenza di persone al locale.

Gli inquirenti stanno lavorando per cercare di raccogliere tutti i dettagli possibili per individuare il colpevole. Purtroppo non potranno avere il supporto delle telecamere perché il centro storico di Castiglione ne è sprovvisto.