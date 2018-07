Attentato nella notte: spari contro le auto di padre e figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nottata movimentata a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano: spari nella notte contro due auto parcheggiate. È successo in via primo maggio, intorno alla mezzanotte. Due individui a volto coperto, a bordo di uno scooter, hanno sparato tre colpi di pistola contro le auto che erano parcheggiate a ridosso dell’abitazione di M.P., 39enne del posto. Si tratta di una Opel Astra e una Fiat 500, rispettivamente di padre e figlio. Hanno agito in una manciata di attimi, poi sono fuggiti via a tutto gas, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Guagnano e i militari della Compagnia di Campi Salentina che adesso indagano sull’accaduto. Sconosciute, ad ora, le motivazioni alla base del gesto.