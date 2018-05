Attentato nella notte: bar e gazebo in fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attentato incendiario stanotte a Casarano. Colpito il bar "The Coffee Company" in via Boerio angolo via Ungaretti. Bruciato il prato in plastica, le tende da sole, quattro tavoli con relative sedie. Danni anche al vano cucina. L'incendio è scoppiato alle 3.20, carabinieri e vigili del fuoco hanno trovato una bottiglietta di plastica con residui di carburante.Il proprietario Stefano Conte, 58 anni, di Taurisano, ha dichiarato di non aver ricevuto minacce o richieste estorsive