Escalation di attentati e rapine: vertice in Prefettura su sicurezza e criminalità

Sicurezza stradale. E la recente escalation della criminalità manifestatasi sotto forma di attentati a rivendite di auto, colpi di pistola a scopo intimidatorio ed una gambizzazione. L'appuntamento è fissato per questa mattina a palazzo dei Celestini, a Lecce , dove si riunirà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Maria Teresa Cucinotta.Una iniziativa messa in calendario da tempo, per dare seguito alla direttiva del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese , di fare il punto sul piano di interventi per prevenire gli incidenti stradali mortali e quelli gravi che hanno fatto spesso registrare l'uso e l'abuso sia di alcol che di droga. Se ne parla anche a Lecce poiché il Salento continua a restare una delle province italiane con il più alto tasso di mortalità sulle strade: 33 decessi nel 2018, 41 nel 2017, gli ultimi dati. E la memoria ricorda un 2019 segnato da numerose tragedie lungo il dedalo di strade a due corsie che caratterizza la viabilità del Salento Nonostante tutta la prevenzione messa sistematicamente in campo ormai da oltre dieci anni: pattuglie lungo le strade di arrivo e di allontanamento dalle principali località di attrazione turistica e notturna. Pattuglie con etilometri e pronte ad accompagnare in ospedale per il prelievo del sangue per il test sulle droghe quei conducenti sospettato di guida in stato di alterazione psicofisica. Centinaia di patenti ritirate, decine di mezzi confiscati ed una montagna di denunce. E poi gli incontri con gli studenti per parlare di sicurezza stradale, alcol, droga e prevenzione.Temi sempre attuali, alla luce delle cronache che continuano a raccontare di strade killer. Ha colto invece di sorpresa la recente recrudescenza della criminalità in una provincia, il Salento, dove di emergenza vera e temuta non si parla ormai da oltre 15 anni. Da quando le inchieste ed i processi hanno azzerato i clan storici della Sacra corona unita che regolavano i conti a suon di sventagliate di mitra, colpi di pistola e di fucile a canne mozze, per prendere il monopolio nel traffico e lo spaccio di droga.L'attenzione resta comunque alta. E per questo il prefetto Cucinotta terrà una riunione tecnica di coordinamento con gli esponenti delle forze dell'ordine e della Procura per analizzare la sequenza di attentati degli ultimi giorni. Ultimo, in ordine di tempo, quello consumato la notte del 4 gennaio contro un B&B di Martano, gestito da una famiglia che ha una rivendita di auto a Sternatia: un ordigno ha fatto saltare una delle finestre della masseria Saitte. Una bravata, secondo i proprietari. E ci potrebbe pure stare, ma gli inquirenti stanno tenendo conto anche di cosa sia successo lì qualche giorno prima, poco lontano. A Cavallino: i colpi di pistola sparati contro la concessionaria Pezzuto Group e la macchina nuova di zecca incendiata nella notte di Natale. Le pistolettate contro il distributore Apron del parco Commerciale. E la bomba carta contro la pizzeria L'Achimista. Troppo ravvicinati nel tempo e nei luoghi, questi episodi, per non destare allarme.Altra storia è la gambizzazione di giovedì sera a Lecce: sette colpi di pistola sparati contro Mirko Monaco, 35 anni, fratello del killer della Scu ed 'ex collaboratore di giustizia, Giampaolo. Un uomo lo ha atteso davanti all'ingresso del palazzo dove abita, in piazzale Genova, all'11. E gli ha scaricato addosso il caricatore ferendolo alla gamba destra. Movente ancora tutto da chiarire, ma è vero anche che da tempo no si registrava in città un ferimento da arma da fuoco.