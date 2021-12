Gianel rileva Meltin'Pot all'asta per 2 milioni: rilancio del marchio e piano assunzioni

Alleanze strategiche e sonanti affari scaldano l’industria della moda all’ombra del Covid. E, come i capannoni, fioccano pure le assunzioni. Più di 450 addetti tra Supersano e Casarano a Gianel shoes non bastano più: l’azienda ha appena rilevato all’asta il marchio Meltin’Pot e l’ex Romano di Matino, in cui, però, presto produrrà sneakers di lusso per un big brand e con il nome Lgm: newco sancita con Barbetta Holding e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati