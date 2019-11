«Dissero il falso sulle minacce degli ultrà»: atti in Procura per Lopez e la moglie

Assolti gli ultrà giallorossi Andrea De Mitri conosciuto con il soprannome di "Smith" ed Alberto Geisson De Gioergi, 44 e 36 anni, di Lecce e di San Cesario, dall'accusa di avere accerchiato e minacciato la sera del 19 aprile del 2015 il calciatore Walter Lopez e la moglie Stefania Craciun.



Il giudice della prima sezione penale del Tribunale di Lecce, Stefano Sernia, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Massimiliano Carducci e li ha assolti con la formula il fatto non sussiste. Il dispositivo della sentenza ha inoltre previsto la trasmissione degli atti in Procura per il reato di falsa testimonianza per Lopez e la moglie.



Recepite, dunque, le richieste dell'avvocato difensore Giuseppe Milli: «L'assoluzione non ci ripaga di quattro anni di

Daspo, che per un tifoso è come restare agli arresti nel fine settimana. E non ci ripaga della gogna mediatica e della conferenza stampa su un avviso di conclusione delle indagini. Ci ripaga la trasmissione degli atti in Procura».



Il processo non ha avallato l'impianto accusatorio dell'inchiesta condotta dai poliziotti della Digos. I due imputatio erano accusati di avere accerchiato e minacciato Lopez e la moglie per chiedergli conto del mancato saluto alla

tifoseria ultrà al termine della partita vinta per 1-0 in casa contro il Foggia. E per costringerlo a gettare discredito alla famiglia esoro, proprietaria della squadra di calcio del Lecce fino alla fine del campionato nazionale LegaPro - girone C - di quella stagione stagione.



Vittima era indicato - ma il processo ha detto una cosa diversa - il difensore uruguaiano Walter Alberto Lopez, 30 anni allepoca Vittime anche la moglie e i due bambini in tenera età che si trovavano con lui in macchina

in via Tommaseo, dalle parti della Mediazione, quando sarebbe stato accerchiato da dieci ultrà del Lecce.



Diceva questo l'avviso di conclusione delle indagini che contestava violenza e minacce per costringere a commettere un reato, il reato di diffamazione a mezzo stampa, in questo caso. Le conclusioni dell'inchiesta raccontarono che Lopez provò a lasciare Lecce quella sera in cui si trovò accerchiato dagli ultrà insieme alla famiglia. E che furono poi i compagni di squadra a convincerlo a restare. La domenica successiva, comunque, il calciatore giallorosso non scese in campo.



Secondo l'impianto accusatorio che non ha trovato riscontro nel processo, Lopez subì pesanti minacce. Ed anche di morte: avrebbe dovuto riferire agli organi di informazione che la famiglia Tesoro non pagasse gli stipendi, uno come lui che in quella squadra era uno dei giocatori più carismatici. "Guarda che ti ammazziamo, guarda che

veniamo qua, siamo venuti, guarda che veniamo a prendere tutti", le parole contestate ai due imputati riconosciuti attraverso le foto segnaletiche e le riprese di un impianto di videosorveglianza.

La frase contro i Tesoro sarebbe stata la seguente: "Devi andare a dire: non ti pagano, sui giornali. Noi ti portiamo su piazza Sant'Oronzo. Ci siamo rotti il c..., siamo venuti qua, ti ammazziamo".



Nulla di tutto questo è stato dimostrato nel processo. Ed ora la Procura dovrà verificare se Lopez e la moglie raccontarono falsità Ultimo aggiornamento: 20:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA