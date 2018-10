Associazione per traffico di stupefacenti: arrestata 44enne leccese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella mattinata di ieri, i poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Lecce hanno eseguito un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione a carico di una 44enne leccese, che dovrà scontare un periodo di reclusione di 6 anni ed 8 mesi, per aver concorso in una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con altre 49 persone nel periodo dal 2007 al 2009, sgominata dalla Squadra Mobile di Lecce nel marzo 2009. La donna, nonostante il tentativo di sottrarsi alla notifica del provvedimento di carcerazione, è stata rintracciata dagli agenti e condotta in carcere.