Salvemini battuto sul bilancio. Poi la tregua sulla Lupiae

Con un docuneto approvato all'unanimità il Consiglio comuInale convocato in seduta straordinaria sceglie di salvare la Lupiae servizi. 8 milioni di eeuro e 5 anni per il rinnovo delle convenzioni. Resta però il nodo del cambio contrattuale che passerà da "commercio" a "multiservizi enti locali". Soddisfatti lavoratori e sindacati. L'accordo è statao raggiunto al termine di un lungo incontro. Dopo il "segnale" dato a salvemini durante la votazione sul Bilancio.Nella giornata del consiglio comunale sulla Lupiae servizi Salvemini ha infatti perso voti e non ha avuto dalla sua la maggioranza andando sotto sull'assestamento di Bilancio, terzo punto all'ordine del giorno.Sedici a tredici i voti von il centrodestra compatto (14 voti) più due voti del gruppo Prima Lecce Antonio Finamore e Paola Gigante che hanno votato contro il governo cittadino. Assente, per motivi di famiglia, il consigliere Laura Calò. Astenuto il capogruppo del Movimento 5 stelle Fabio Valente. In maggioranza si è notata l'assenza del capogruppo di Andare Oltre Massimo Fragola.I bene informati parlano di messaggio politico inviato alla giunta Salvemini: «Possiamo farti cadere quando vogliamo». Sul caso Lupiae invece è stato trovato l'accordo e il punto è passato all'unanimità: la vicenda Lupiae tornerà in consiglio comunale nelle prossime settimane con il piano di ristrutturazione della partecipata del Comune che va verso il concordato preventivo, per molti, anticamera della chiusura della società in house che potrebbe lasciare a casa 270 dipendenti. E all'inizio del prossimo anno Salvemini dovrà affrontare un altro scoglio: il piano di risanamento pluriennale del Comune di Lecce.