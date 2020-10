Assessore comunale positivo al Covid: in isolamento sindaco e giunta. Mauro: «Mi sento bene e non ho sintomi ma sono preoccupato»

«L'assessore Nicola Mauro è risultato positivo al Covid 19». A renderlo noto pochi minuti fa sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Galatina Marcello Amante. Il primo cittadino ha, inoltre, fatto sapere che Il dipartimento di prevenzione della Asl ha già attivato i protocolli previsti. La situazione è monitorata e sotto controllo. Ma lo stesso sindaco Amante, gli assessori componenti della Giunta comunale e i contatti stretti del delegato al Commercio e alle Attività produttive sono già in isolamento volontario, in attesa di ulteriori determinazioni del dipartimento di prevenzione della Asl.



«Ascoltato telefonicamente, Nico Mauro mi ha detto: mi sento bene e non ho sintomi. La notizia mi mette in apprensione per il carico emotivo che comporta e per le implicazioni in ordine alle altre persone che possono essere coinvolte, frutto delle mia rete di relazioni quotidiana. Ho comunque avvertito i contatti più stretti ed aspetto indicazioni dagli uffici preposti della Asl - ha ricostruito la telefonata con l'assessore lo stesso sindaco Amante - Ho sempre rispettato le indicazioni di comportamento preventivo e proprio per questo voglio invitare tutti a non abbassare la guardia perché ci troviamo di fronte ad un nemico che scardina le nostre sicurezze».



In queste ore, ha infine reso noto il primo cittadino, si è già provveduto alla sanificazione degli uffici comunali. «Nessun allarmismo, ma ancora una volta un accorato appello al rispetto delle regole, all'uso delle mascherine, al distanziamento e al lavaggio frequente delle mani. Rispettiamo queste semplici regole e come abbiamo superato la situazione di allerta che ha interessato le scuole, supereremo anche questa».

Ultimo aggiornamento: 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA