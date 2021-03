Assembrati e senza mascherine: sei multati a Galatina

Il centro storico di Galatina è stato recentemente oggetto di esposti, in relazione alla presenza di giovani che nelle ore serali si assembrano, incuranti delle limitazioni e che arrecano disturbo. Così gli agenti del commissariato hanno deciso di effettuare un controllo straordinario.

Nell’ambito di tale servizio sono stati controllati un centinaio di persone, la maggior parte giovani e una cinquantina di veicoli. Tra questi sono stati sanzionati 6 giovani trovati assembrati e privi dei dispositivi di protezione individuale.

Nella tarda serata, inoltre, una volante del Commissariato ha intercettato un veicolo il cui autista, alla vista della Polizia, si dava a precipitosa fuga al fine di eludere il controllo. I due a bordo, fermati dopo un breve inseguimento, sono stati indagati per resistenza a Pubblico Ufficiale e l’uomo alla guida anche per guida senza patente reiterata nel biennio.

Un 43enne invece è stato denunciato a Calimera per vilipendio alle istituzioni. Alle 2.40 è stato notato da una volante in via Salandra mentre confabulava con un altro individuo, senza mascherina. Al richiamo degli agenti avrebbe risposto: Fai il verbale, non mi interessa. Pertanto è stato sanzionato. Ma non finiva qui, il trasgressore invitato a firmare gli atti e a ritirarne copia, esternava pubblicamente frasi ingiuriose dei confronti delle Istituzioni.