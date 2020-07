Assembramenti, chiuso per cinque giorni un bar di Otranto

OTRANTO - Continuano i controlli su tutto il Salento per evitare gli assembramenti: nel pomeriggio di oggi, è stata disposta la chiusura per cinque giorni del bar “Il maestrale”, nei pressi del Molo di Otranto, per gli assembramenti che si sarebbero verificati nei giorni scorsi. Sul posto, per dare esecuzione al provvedimento, si sono recati gli agenti del locale commissariato di polizia. Ultimo aggiornamento: 20:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA