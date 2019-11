Assemblea del Pd: il segretario bacchetta gli organizzatori `

PaolAssemblea leccese del Pd, la base scalda i motori in vista dell'incontro fissato domenica. Ma il segretario cittadino Maurizio Deta non gradisce l'iniziativa autonoma degli iscritti. E bacchetta: «Ben venga qualsiasi volontà di allargamento nei confronti di iscritti, elettori e della base. Ma questo incontro poteva essere organizzato meglio. Ricordo a tutti che il partito a Lecce è vivo e attivo. E chi sostiene il contrario forse ha bisogno solo di visibilità».

Non la pensa così l'onorevole Federico Massa che, ringraziando gli iscritti per l'iniziativa assunta, boccia invece l'operato di Deta. E non risparmia critiche agli amministratori cittadini e al gruppo dirigente del partito: «Il Pd è parte essenziale della maggioranza che governa la città, ma sinora questa è una questione che sembra riguardare solo assessori, consiglieri e il mitico gruppo dirigente. Non funziona». Ma tant'è.

Mentre tra la dirigenza del partito e alcuni big di area la tensione resta alta, la base si organizza. E da qui a tre giorni nella sede della federazione provinciale di Via Tasso a Lecce, darà vita a un dibattito pubblico tra iscritti, simpatizzanti ed elettori con l'obiettivo di rinsaldare i rapporti tra il Pd e la base, come avevano sottolineato nelle scorse ore gli organizzatori Francesca Carone e Marco Marazia.

«Una spinta che parte dal basso e che si basa su principi di rinnovata aderenza tra idee, proposta, azione politica e funzioni amministrative - avevano chiarito . Sentiamo l'urgenza di raccogliere un'istanza di partecipazione e coinvolgimento che, dopo anni di preoccupante allontanamento della cittadinanza dai simboli politici, ora torna a farsi sentire con forza da più parti e necessita di trovare forma e voce».

Allontanamento che, secondo Deta, nei fatti non c'è mai stato. Anzi. «Il partito è sempre stato aperto a tutti i contribuiti che vengono dagli iscritti e dall'esterno tiene a chiarire il segretario cittadino . Del resto, quando convoco le riunioni di segreteria oppure organizzo tavoli tematici sono sempre orientato al massimo allargamento. Già subito dopo le elezioni abbiamo lavorato intensamente. E gli assessori comunali e il gruppo consiliare si riuniscono una volta alla settimana in Via Tasso proprio per trattare i temi all'ordine del giorno».

Tra le iniziative organizzate nei mesi passati, inoltre, Deta ricorda l'incontro con gli operatori del settore balneare sul Piano Coste ma anche l'assemblea aperta sull'ipotesi di realizzazione di una centrale di compostaggio a Lecce città.

«I temi sono stati affrontanti con puntualità e mi sento di rispedire al mittente ogni accusa di immobilismo insiste il segretario cittadino L'attività di partito c'è e viene condotta con puntualità ma è in linea, naturalmente, con l'attività politica portata avanti dall'amministrazione comunale del sindaco Carlo Salvemini. E anche i tempi sono gli stessi. Ma come accade in tutte le aree del partito, d'altro canto comprendo che ci siano elementi che puntano ad avere maggiore visibilità. Le porte del Pd cittadino, in ogni caso, erano e restano aperte. E sarò presente anche domenica in assemblea. Non sono il tipo che si nasconde e rifiuta il dialogo».

Per parte sua, Marazia ci tiene a chiarire che: «Questa iniziativa rappresenta una manifestazione informale che non richiede alcuna autorizzazione da parte degli organi di partito. Nonostante ciò, la segreteria cittadina è stata avvisata più volte dell'intenzione di tenere questo incontro. Spero, comunque, si colga veramente lo spirito costruttivo di questa iniziativa e che la stessa possa servire ad avviare quel percorso costruttivo di riforma che gli iscritti e gli elettori attendono».

Dello stesso avviso anche la Carone: «Quello di domenica sarà un incontro tra tesserati e simpatizzanti Pd, aperto alle anime del centrosinistra per avviare un processo di partecipazione attiva della base».

