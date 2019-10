Assalto ai tifosi romanisti, condanna per direttissima al 22enne ultrà: due anni lontano dallo stadio

Un anno e mezzo di reclusione, pena sospesa, più divieto di avvicinamento allo stadio per due anni. E' questo l'esito del processo per direttissima a Leonardo Errico, il 22enne di Erchie, ultrà del Lecce, arrestato domenica pomeriggio perché ritenuto componente del gruppo che ha assaltato un taxi con a bordo sei tifosi romanisti diretti allo stadio di Via del Mare per la partita Lecce-Roma del campionato di serie A.

Assalto ultras ai tifosi della Roma, arrestato un 22enne: «Tanta violenza nonostante ci fossero famiglie e bambini»

Il processo è stato presieduto dal giudice della seconda sezione penale, Fabrizio Malagnino. Errico torna in libertà, vista la sospensione della pena. Proseguono, invece, le indagini della Digos per individuare gli altri componenti del gruppo - si parla di un centinaio di persone - che ha accerchiato il tassista all'altezza della rotatoria della provinciale Lecce-San Cataldo.

