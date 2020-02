Assalto al postamat, ma il colpo sfuma: banditi in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assalto fallito nella notte al Postamat di via Deledda a Magliano, frazione di Carmiano, nel Salento . I malviventi hanno agito poco prima dell’alba, intorno alle cinque, a bordo di un Pick-up.La spaccata non è stata sufficiente a scardinare il distributore di denaro, che ha retto al forte impatto. L’allarme è scattato subito costringendo i ladri ad allontanarsi, e ad abbandonare l’auto usata come ariete su via Trappeto, prima della fuga su un secondo mezzo, dove c’era probabilmente un altro complice ad attenderli. Sul tentato furto indagano i carabinieri della locale stazione.