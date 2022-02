Assalto armato in pizzeria: arrestato un ventenne

Svolta nelle indagini sulla rapina di venerdì sera ai danni della pizzeria "Del Corso", a Ugento, dove un gruppo armato ha fatto irruzione nel locale terrorizzando i clienti e fuggendo con un bottino di 200 euro. I carabinieri sono riusciti a risalire all’identità di uno dei presunti responsabili, per il quale è scattato l’arresto.

APPROFONDIMENTI LECCE Salento, assalto armato in pizzeria, paura tra i clienti. In fuga con...

Si tradda A.R., 20 anni, di Melissano. Secondo gli investigatori sarebbe tra coloro che venerdì hanno assaltato il locale per poi fuggire a bordo di una Punto grigia con 200 euro circa di bottino.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno però consentito in breve di identificare il giovane, ritenuto uno dei presunti responsabili. Le indagini proseguono per risalire all’identità degli altri tre complici anche alla luce di altri colpi registrati in zona ai danni di un supermercato e di un negozio di articoli per la casa.