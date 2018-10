Assalto armato all'Eurospin tra i clienti: i rapinatori portano via duemila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una rapina è stata messa a segno questa mattina all'Eurospin di Galatina, in via Guidano. Due uomini a volto coperto, uno dei quali armato di fucile, hanno fatto irruzione nel locale poco prima di mezzogiorno, quando nel negozio erano presenti numerosi clienti. Hanno minacciato prima una commessa, poi la direttrice della filiale, e si sono fatti consegnare il denaro presente in tutte le casse. Il bottino ammonterebbe a circa duemila euro. Una volta arraffati i soldi, i malviventi sono fuggiti a bordo di una moto. Sulle loro tracce ci sono ora gli agenti di polizia del commissariato di Galatina, che sono giunti sul posto per raccogliere le prime testimonianze.