Sanità e mazzette interrogati la funzionaria Asl e uno dei rappresentanti

La funzionaria dell'Asl arrestata lunedì scorso nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di mazzette nella Asl di Lecce è stata interrogata questa mattina in carcere., 46 anni di San Pietro in Lama, ha sostenuto che quegli 800 euro, sequestrati dalla guardia di finanza durante l'arresto e contenuti in una busta suddivisi in banconote da 50 euro, fossero suoi e di avesse portati con sé al lavoro da casa per affrontare delle spese extra. Diversa la versione del rappresentante dell'azienda di protesi, arrestato nella stessa operazione e interrogato in carcere.L'uomo ha ammesso che si trattava di una mazzetta richiesta dalla manager per ottenere in cambio delle prescrizioni per due suoi conoscenti. Secondo la versione del 57enne di Galatina, insomma, la sua azienda sarebbe del tutto estranea all'accaduto.