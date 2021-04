Lecce, il direttore sanitario Asl ritira le dimissioni

Ritira le dimissioni, il direttore sanitario della Asl di Lecce Roberto Carlà che venerdì aveva comunicato al direttore generale Rodolfo Rollo la sua intenzione di fare un passo indietro per tornare al ruolo che ha ricoperto dal novembre del 2004 a capo del Sian (Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) Area Nord.

Le dimissioni già un anno fa

Una riedizione di quanto accadde lo scorso anno, quando a giugno Carlà rassegnò le dimissioni poi rigettate da Rollo che gli rinnovò la fiducia nel corso di un confronto vis-à-vis. Un chiarimento che servì per analizzare l’attività sviluppata sino a quel momento per poi giungere a una sintesi dei rispettivi punti di vista.

E ora ci risiamo, ma fonti vicine ai vertici Asl assicurano che questa sarebbe la quarta volta che il DS rassegna le dimissioni anche se solo a giugno dello scorso anno sono state formalizzate, nelle altre occasioni (comprese le dimissioni di venerdì scorso) si è trattato di un passo indietro comunicato al DG, ma poi non approdato all’ufficializzazione. Quindi Carlà rimane nella direzione strategica di Asl Lecce.