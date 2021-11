Asl Lecce, contratti in scadenza per 116 operatrici

Sono in tutto 116: operatrici sanitarie assunte durante l'emergenza Covid dalla Asl di Lecce che ha attinto dalla graduatoria regionale di idonei dei Riuniti di Foggia. Per 8 mesi hanno prestato servizio in prima linea negli ospedali e nelle strutture sanitarie salentine. Ora, però, in vista della scadenza dei contratti rischiano di non essere stabilizzate. E all'orizzonte non sembra esserci neppure un rinnovo. Ecco perché nelle scorse ore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati