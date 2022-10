Asi autoshow: a Lecce 130 auto storiche in mostra in piazza

Sono 130 le auto storiche esposte a Lecce nel grande evento "on the road" organizzato dall'Automotoclub Storico Italiano. Con Asi AutoShow si sta muovendo sulle strade della Puglia un vero museo a cielo aperto composto da vetture storiche provenienti da tutta Italia e testimoni di un secolo di produzione automobilistica mondiale. Tutti esemplari certificati Asi, in rappresentanza di 20 differenti marchi nazionali e stranieri, dall’Alfa Romeo 6C 1750 del 1929 alla Toyota MR2 del 2001, spaziando dalle piccole fuoriserie realizzate sulla base della popolare Fiat 600 alle iconiche granturismo come la Jaguar E-Type, dalle esclusive berline di casa Mercedes alle sportive purosangue come la Ferrari Testarossa.

Le prossime tappe

Dopo la tappa a Lecce, il programma proseguirà sabato 8 ottobre con destinazione Castellana Grotte e Taranto, mentre sarà il Molo San Nicola di Bari ad accogliere la carovana per il gran finale di domenica.