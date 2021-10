Arte urbana, a Lecce i pettirossi di Collin Van Der Sluiijs

Il viaggio della creatività olandese nelle città italiane promosso da 'HollAndMe-Dutch Street Art In Six Italian Cities' ha tagliato il nastro della sua quinta tappa, facendo rotta verso la Puglia: il progetto di arte urbana, infatti, è giunto fino a Lecce dove, dal 13 ottobre a oggi, è stato protagonista l'artista olandese Collin Van Der Sluijs che ha firmato «RISE-In the meaning of stand tall, work together and unitè».

Il nuovo murales nella 167, sempre più contemporanea

Si tratta di un'opera realizzata con tecnica mista (pittura, acrilico e spray), che ha una forte impronta naturalistica e un'iconografia contraddistinta dai tratti fiabeschi tipici dello stile dell'artista. Dopo un confronto con l'associazione culturale '167/B Street' sul tema degli uccelli locali, l'artista ha scelto il pettirosso (specie assai diffusa anche in Olanda) come elemento iconografico da riprodurre su grande scala. L'opera è situata all'interno del quartiere popolare Stadio, nella periferia della città, che negli ultimi anni è diventato protagonista di un importante processo di rigenerazione e valorizzazione del territorio attraverso l'arte urbana. »Con 'HollAndMe' portiamo avanti un percorso dedicato all'arte urbana che ha avuto inizio l'anno scorso«, spiega Bas Ernst, addetto culturale dell'ambasciata dei Paesi Bassi a Roma: »Siamo felici di poter collaborare di nuovo con '167/B Street' - aggiunge - per portare a Lecce il lavoro di un altro importantissimo nome dell'arte urbana olandese, Collin van der Sluijs. Lecce si riconferma come città che abbraccia la street art».