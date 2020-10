In autoisolamento per covid, ma continua a spacciare cocaina: 41enne finisce ai domiciliari

Nella serata di venerdì i carabinieri della stazione di Spongano hanno arrestato un 41enne di Andrano, Maurizio De Pascali, perché nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 128 grammi di cocaina nonché materiale per il confezionamento e 1.100 euro, provento dell'illecita attività di spaccio. L'uomo al momento si trova in autoisolamento per covid e per tale motivo il pm ha disposto gli arresti domiciliari.

