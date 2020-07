Arriva Dior, la città si ferma Piazza Duomo off limits

Sale la febbre per Dior: oggi le prove ufficiali e prime modifiche alla viabilità. E a Lecce è caccia ai vip. Conto alla rovescia per l'appuntamento con la moda. Dopo mesi di attesa, tra annunci e rinvii causa covid19, domani la maison francese presenterà all'ombra della Cattedrale la collezione Cruise 2021. La sfilata sarà seguita da migliaia di persone sul sito dior.com e su tutti i social. Un evento studiato nei minimi dettagli, le cui prove si terranno questa sera con la piazza che sarà off-limits già dal pomeriggio. Lo staff di Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della casa di moda parigina, ha ancora un giorno di tempo per rivedere gli ultimi dettagli, e poi domani tutti in passerella.

Nel frattempo si lavora per mettere in sicurezza l'area. Il settore Traffico e Mobilità ha pubblicato l'ordinanza relativa alla nuova viabilità intorno a piazza Duomo. Da ieri è scattato il divieto di fermata a tutti i veicoli - ad esclusione dei mezzi dell'organizzazione che dovranno essere contrassegnati con pass dedicato - su via Augusto Imperatore (eccetto gli automezzi dei carabinieri a servizio della Banca D'Italia e dei possessori di cude). Fino alle 12 di giovedì all'ingresso della strada saranno posizionate delle transenne, mosse da un addetto e che occluderanno l'arteria saltuariamente e secondo le necessità. Parcheggi off-limits anche alle due ruote. Come riportato nell'ordinanza gli automezzi dello staff si posizioneranno sulle strisce blu, sulle strisce bianche e sugli stalli riservati ai cicli e motocicli con inibizione alla sosta degli stessi nelle rastrelliere. Inoltre in Piazza Sant'Oronzo saranno posizionati un massimo 5 autoveicoli dell'organizzazione solo ed esclusivamente in caso di necessità imposta dalla logistica. Divieto di fermata anche nella Corte Dei Mesagnesi, a ridosso del muro del Monastero delle Benedettine (prima delle Officine Cantelmo). La Fiermontina Resort accoglierà alcuni protagonisti della sfilata e per questo il Comune ha deciso di riservare 15 stalli a servizio degli ospiti. Non solo. Da oggi alle 16, e fino alla mezzanotte di domani, scatta il divieto di transito in via Petronelli, da via Vittorio Emanuele II a via degli Ammirati ad eccezione delle auto della Polizia di Stato e di due auto dell'organizzazione.

La nuova viabilità è stata pensata per limitare al minimo i disagi e consentire lo svolgimento dello show senza particolari difficoltà. Circa 22 minuti di sfilata per spegnere (forse) le polemiche di questi ultimi giorni, con la città divisa tra i fan del brand e i puristi del barocco schierati contro le luminarie. Chiara Ferragni e Fedez sono già da qualche giorno in Puglia. Attesi Domenico Dolce e Stefano Gabbana e la supermodella Isabella Khair Hadid. Ancora mistero su Charlize Theron e Johnny Depp. Leccesi e salentini si preparano a controllare ogni angolo del centro storico nella speranza di poter incontrare (e fotografare) le star del cinema, della musica e della moda che saranno presenti all'evento. Inoltre questa mattina all'aeroporto Lecce - Lepore dovrebbero atterrare alcuni esponenti Dior, tra cui Maria Grazia Chiuri e il presidente e Ceo Pietro Beccari. Le modelle sfileranno tra le luminarie realizzate dai fratelli Parisi di Taurisano e ideate dalla visual artist Marinella Senatore e recanti messaggi sul diritto delle donne all'autodeterminazione e all'indipendenza. La colonna sonora è firmata dal maestro concertatore della Notte della Taranta, il siciliano Paolo Buonvino, che ha riarrangiato le canzoni della tradizione popolare salentina, con l'Orchestra della Notte della Taranta a suonare dal vivo sotto la cassarmonica. In chiusura è prevista (ma ancora non confermata) l'esibizione di due salentini Giuliano Sangiorgi e Raffaele Casarano con Edoardo Winspeare a riprendere il tutto. Un evento unico organizzato per pochi, pochissimi intimi. Niente biglietti, niente inviti. Lo show sarà a porte chiuse, causa emergenza sanitaria, tranne che per circa 300 fortunati tra staff, professionisti e vip. Appassionati o semplici curiosi dovranno accontentarsi di ammirare lo spettacolo tramite i canali social della maison che trasmetterà la sfilata in streaming dalle 20.45 di domani. Orologi sincronizzati, quindi: scatta l'ora x.

