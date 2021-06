Spaccio di coca in modalità drive in, un arresto

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Ivan Sparapano, 46enne di Lecce.

L'arresto in flagranza

Durante il servizio di controllo del territorio espletato in ore serali nel quartiere “Salesiani”, gli Agenti hanno notato una autovettura parcheggiata all’esterno di un bar, nel cui abitacolo vi era un uomo che parlava con un’altra persona, che era ferma vicino allo sportello lato guida. Notata la presenza dalla Polizia, l’uomo scendeva dall’autovettura per allontanarsi, ma veniva prontamente bloccato dagli Agenti, i quali notavano che tra le mani stringeva un involucro di colore bianco. L’attività investigativa espletata consentiva di accertare che all’interno del pacchetto vi era della cocaina. Altra cocaina suddivisa in quattro dosi, di cui due in corso di confezionamento, veniva rinvenuta all’interno dell’abitacolo della sua autovettura, per un peso complessivo di 3,10 grammi. Inoltre nell’auto veniva rinvenuta la somma di 130 euro, provento dell’attività di spaccio, e materiale utile per il confezionamento.

Spaccio in modalità drive in

Sostanzialmente il pusher confezionava “la merce” in auto e la cedeva in maniera veloce, presumibilmente anche ai clienti dell’esercizio pubblico.

L'uomo è stato tratto in arrestato e posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.