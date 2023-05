Due rapine in dieci giorni, preso il quarto componente della banda

I Carabinieri della Stazione di Ugento hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile di due rapine a mano armata commesse nei confronti di due esercizi commerciali nel mese di febbraio del 2022 nel Comune di Ugento.

Il colpo al supermercato

La prima rapina fu perpetrata il giorno 8 febbraio dell’anno scorso all’interno di un supermercato di Ugento, quando, in tarda serata, all’avvicinarsi dell’orario di chiusura, due soggetti a volto travisato, di cui uno sotto la minaccia di una pistola, si fecero consegnare circa mille euro dell’incasso giornaliero, per poi dileguarsi per le strade limitrofe, facendo perdere le loro tracce.

Il blitz in pizzeria

Dieci giorni dopo, il giorno 18 febbraio, la rapina fu eseguita all’interno di una pizzeria del centro di Ugento, ove, alle ore 23 circa, due soggetti travisati con passamontagna, di cui uno armato di pistola, si facevano consegnare l’incasso di alcune centinaia di euro, per poi fuggire repentinamente.

Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Ugento hanno permesso di ricostruire la dinamica dei due eventi criminosi, e di risalire all’identificazione dei quattro soggetti ritenuti responsabili dei fatti, di cui tre furono rintracciati ed arrestati dai medesimi militari già nelle settimane successive agli eventi.

L’uomo è stato condotto presso il carcere di Lecce.