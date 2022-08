In casa un market della droga: operaio arrestato a Carmiano

Oltre due etti di sostanze stupefacenti tra eroina, cocaina, hashish e marijuana sono state rinvenute in casa ad un 52enne di Carmiano nel blitz di questa mattina dei carabinieri della locale stazione con l’ausilio delle unità cinofile di Modugno. Arrestato Michelangelo Perrone, operaio del posto.

L’irruzione antidroga è stata messa a segno alle prime ore del mattino di ieri. L’uomo però pare fosse finito da tempo nel mirino dei militari, che ne stavano seguendo da settimane gli spostamenti e intercettato anche i vari movimenti e ingressi nell’abitazione con appostamenti nella zona. Pedinamenti che avevano portato a più indizi da parte degli inquirenti.

Il blitz al mattino



In mattinata quindi le indagini hanno subito un’accelerata ed è scattato il blitz. L’operazione condotta dai carabinieri guidati dal luogotenente Daniele Chirizzi, con il supporto dei colleghi del comando provinciale di Lecce e dei cani antidroga ha permesso di individuare nella casa dell’uomo, situata in una zona residenziale di Carmiano non distante dal centro urbano, ben 21 grammi di eroina, 36 di hashish e 46 di cocaina, tutti ben occultati. Durante la perquisizione, i cani dell’unità cinofila di Modugno hanno scovato in un’altra stanza ulteriori 143 grammi di marijuana, recuperati assieme a un bilancino di precisione e ad altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi che probabilmente erano dirette sul mercato dello spaccio.

Il sequestro

Le sostanze stupefacenti e il materiale rinvenuto nell’appartamento dell’uomo sono stati posti sotto sequestro e su disposizione del magistrato di turno della Procura leccese, il 52enne è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, con l’accusa di detenzione di stupefacenti finalizzata all’attività di spaccio.