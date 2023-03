In casa droga, una pistolae proiettili: arrestato un 35enne

Armi e droga: in arresto un 35enne leccese, M.M., le sue iniziali, fermato ieri notte nei pressi di piazzale Cuneo per un controllo stradale dagli agenti della Questura di Lecce e trovato in possesso di un contenitore in vetro con all’interno tracce di polvere bianca e 175 euro in contanti.



Gli agenti hanno quindi proseguito la perquisizione in casa dell’uomo, e qui, sul tavolo della cucina hanno trovato un involucro di cellophane trasparente contenente in parte polvere e in parte sostanza solida presumibilmente cocaina, un secondo involucro con hashish, due bilancini.

Pistola e proiettili



Sempre in casa è stata rinvenuta una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa cancellata completata di caricatore, con 5 cartucce. Ed ancora altri 5 proiettili calibro 6.35 e circa 1.600 euro in contanti. Nel comodino della camera da letto invece custodita una carta d’identità con le generalità di un uomo di Carmiano, sui cui però era stata apposta la foto del 35enne leccese. L’uomo, su disposizione della pm di turno, Francesca Miglietta, è stato accompagnato in carcere con le accuse di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di arma clandestina, possesso di documento contraffatto e guida senza patente. L’arrestato è difeso l’avvocato Raffaele Benfatto.