Minaccia di morte il vicino e getta vasi di piante dal balcone: in carcere

Già ai domiciliari, minaccia di morte il vicino di casa e aggredisce la madre perché voleva dei soldi: torna in carcere un 22enne di Galatone.

I carabinieri sono intervenuti ieri, allertati dai residenti, in casa del 22enne - Dario Potenza, che era ai domiciliari - perché dai balconi "pivevano" pesanti vasi di fiori e piante, che avrebbero potuto ferire i passanti. L'uomo era in stato di alterazione psicofisica e aveva già distrutto mobili e soprammobili in casa, gettando nello sconforto la madre.

L'uomo è stato quindi dichiarato in arresto e trasferito in carcere a Lecce.