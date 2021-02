Ruba in un bar ai Salesiani: identificato e arrestato

Sorpreso a rubare dalla titolare di un bar in zona Salesiani, si dà alla fuga, ma grazie alle testimoninze viene individuato e arrestato.

Tutto è accaduto ieri mattina quandoi poliziotti delle Volanti sono intervenuti in via Salesiani a seguito di un furto consumato poco prima in un bar. Il ladro, colto di sorpresa dai titolari, era scappato verso via Dei Palumbo con un sacchetto di carta marca “Caffarel”, inseguito dal marito della titolare del bar che però lo ha perso di vista poco dopo.

La descrizione del ladro ha permesso agli agenti di sospettare di un 40enne, Matteo Sozzo, già sospettato di aver commesso altri furti in zona come confermato dalle immagini delle videocamere di sorveglianza. Gli agenti si sono presentati a casa dell'uomo e nel corso della perquisizione hanno trovato il sacchetto con la scritta "Caffarel" portato via dal bar poco prima e riconosciuto dal derubato.

Considerate tutte le prove raccolte, all’uomo sono stati attribuiti altri 2 furti avvenuti il 27 gennaio ed il 4 febbraio nello stesso quartiere. Sozzo è stato quindi accompagnato in carcere.

