Più di un chilo di eroina, 7mila euro e pistole in casa: 35enne finisce in carcere

Oltre un chilo e mezzo di droga tra eroina (1,2 chili), cocaina e marijuana, munizioni, tre pistole e oltre settemila euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività di spaccio. E' il bilancio di una operazione compiuta dai carabinieri del Radiomobile di Lecce a Monteroni dove, in flagranza di reato, hanno arrestato Alessandro Giuseppe Ciminna, 35enne di Cavallino.



Dopo attente attività di osservazione, i carabinieri hanno bussato alla porta di Ciminna per una perquisizione. Avevano la certezza di trovare qualcosa, ma forse neppure i militari immaginavano che in quella casa c'erano 1,2 chili di eroina, 95 grammi di marijuana, 457 grammi di cocaina. E poi la somma di 7.080 euro in contanti, due bilancini di precisione, nonché tutto il materiale per il confezionamento e la preparazione delle dosi.



I carabinieri del Radiomobile hanno scovato tre pistole e 37 cartucce. Queste le armi da sparo che erano custodite in casa: una “Zastava” calibro 7.62 priva di matricola (con 7 cartucce); una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa (con 8 cartucce) e una semiautomatica “FN” calibro 6.35 (con 9 cartucce) mai censita (una pistola quindi clandestina). Calibro 12, invece, le altre 13 pallottole rinvenute. Bisognaerà ora capire la provenienza delle armi e l'eventuale uso che ne è stato fatto.



L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da sparo alterate. Droga, armi, munizioni e soldi, oltre a materiale per il confezionamenti delle dosi sono state sequestrate nell'abitazione che l'arrestato aveva in uso nel comune salentino. Ultimo aggiornamento: 18:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA