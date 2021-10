Cutrofiano, nascondeva in casa eroina e oltre 30mila euro in contanti. Arrestato

Nascondeva in casa la droga e il materiale per il confezionamento. Un 55enne, M.M. le sue iniziali, è stato arrestato dai Carabinieri di Cutrofiano supportati dal nucleo cinofoli dei Carabinieri di Modugno a seguito di perquisizione personale e domiciliare.

L'uomo è stato trovato in possesso di 22 dosi di eroina, 43 grammi circa, del materiale per il confezionamento e della somma in contante di 31.600,00 euro. Il 55enne è finito in manette, ai domiciliari, con l'accusa di detenzione e spaccio.

Arresto a Lecce



A Lecce invece i militari della compagnia hanno arrestato un 50enne, sorvegliato speciale, che se ne andava in giro in scooter in città senza rispettare l'obbligo di soggiorno nel comune di Lizzanello. L'uomo è finito ai domiciliari.

Violenze a Gallipoli

E' invece responsabile di violenza e minaccia perpetrati nei confronti dei propri genitori al fine di estorcere somme di denaro, l'uomo arrestato dai militari della stazione di Gallipoli in esecuzione dell'ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal tribunale di Lecce. Per lui si sono aperte le porte di Borgo San Nicola.